Путин: надо не только стабилизировать ситуацию в экономике, но поддержать граждан и компании

В ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, глава государства подчеркнул необходимость поддержать граждан и компании, передает телеканал "Россия 24".

"Стратегическая задача общенационального плана действий — не только стабилизировать экономическую ситуацию, но самое главное — поддержать граждан, предприятия, бизнес, это само по себе важно, безусловно", — сказал Путин​​​.

Ранее глава кабмина представил президенту план по восстановлению экономики страны. Глава правительства изложил основные параметры, которые позволят плавно выйти на экономические показатели до начала пандемии. Президент оценил действия и меры правительства в ситуации борьбы с коронавирусом как своевременные.

Михаил Мишустин сообщил Владимиру Путину о том, что экономика страны к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня. Стоимость предложенного плана — пять триллионов рублей за два года.