Акции оружейных и компаний безопасности США выросли на фоне беспорядков

Инвесторы и спекулянты могут найти причину для торговли практически любым инструментом на основе текущих событий, пишет 24/7 St.

Основное внимание в конце мая и начале июня 2020 года быстро переключилось с пандемии COVID-19 на массовые гражданские волнения.

Протесты в США после смерти Джорджа Флойда перешли из мирных в массовые беспорядки, грабежи, насилие и другие акции, и это привело ко введению комендантского часа и других мер по локализации во многих городах Америки.

1 июня акции многих компаний, занимающихся оружием и личной безопасностью, выросли в цене в ответ на текущие события. Многие из этих акций имеют микро-ограничение, и они, как правило, имеют серьезные ценовые движения в отдельные периоды волнений и насилия.

Как и в случае со всеми компаниями и акциями, инвесторы должны проводить собственную экспертизу. Это особенно актуально для компаний, о которых большинство людей даже не слышали.

American Outdoor Brands — компания, которая раньше называлась Smith & Wesson. Ее акции выросли на 9,5% до 11,82 доллара вскоре после открытия. Ее 52-недельный торговый диапазон составил от 5,51 до 11,84 доллара.

Axon Enterprise — компания, известная широкой публике производством электрошокеров TASER. Ее акции выросли на 13% до 86,2 доллара. С 52-недельным диапазоном от 49,8 до 90,1 доллара.

В последний раз акции Cemtrex продавались с повышением на 150% до 2,34 доллара, причем более 25 миллионов акций переходили из рук в руки до открытия торгов и в первые 15 минут торгов.

52-недельный диапазон компании составил от 0,6 до 5,39 доллара, а рыночная капитализация — всего 22 миллиона долларов. Cemtrex производит носимые и другие интеллектуальные устройства, которые служат для обеспечения безопасности и наблюдения, а также продает продукты для видеомониторинга и распознавания лиц.

Компания Digital Ally производит носимые камеры для правоохранительных органов. Ее акции выросли на 85% до 2,07 доллара 1 июня утром, а 52-недельный диапазон составил от 0,64 до 3,25 доллара.

Рыночная капитализация компании составляет всего 18 миллионов долларов, а выручка в 2019 году — всего 10,4 миллиона долларов.

Everbridge уже получила свою выгоду от пандемии коронавируса, она позволяет организациям и предприятиям (включая правительства и правоохранительные органы) массово уведомлять отдельных лиц или группы перед, во время и после стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Помимо предупреждений о суровой погоде, компания отправляет предупреждения о насилии на рабочем месте, терроризме, перебоях в электроснабжении, предупреждениях о погоде, массовых хакерских атаках или нарушениях в ИТ-отрасли.

Акции компании выросли вырос всего на 2% и составили 149 долларов, а ее 52-недельный диапазон — от 59,85 до 165,79 доллара.

Mace Security International давно забыта инвестором из-за его небольшого размера и отсутствия на первичной бирже, но она является производителем перцовых баллончиков. Акции Mace Security выросли на 33% до 0,21 доллара, в 52-недельном диапазоне от 0,02 до 0,37 доллара.

Olin Corp. диверсифицирована в области химикатов и покрытий, но компании также принадлежит марка боеприпасов Winchester. В последний раз акции подорожали на 6,5% до 12,81 доллара, а 52-недельный диапазон — от 8,76 до 22,91 доллара.

Акции Sturn, Ruger & Co. в последний раз выросли на 7% до 66,9 доллара. 52-недельный интервал составил от 38,44 до 68,17 доллара.

VirTra занимается обучением "применению силы" и предоставляет учебные услуги и аксессуары для правоохранительных, военных, образовательных и гражданских подразделений. Последний раз акции компании выросли на 41% до 3,22 доллара, с рыночной капитализацией всего в 24 млн долларов и 52-недельным интервалом от 2 до 5,3 доллара США.

В Vista Outdoor есть много других продуктов, которые предназначены не только для охоты и стрельбы, но и являются крупнейшим независимым производителем боеприпасов. В последний раз акции компании выросли на 20% до 11,69 доллара, а ее 52-недельный диапазон — от 4,29 до 11,91 доллара.

Акции компаний, которые занимаются безопасностью домов и работают со слуюбами безопасности бизнесаТ также выросли в понедельник. Акции Alarm.com Holdings выросли на 2,6% до 48,55 доллара США, а ADT Inc. — на 6,9% до 7,58 доллара США. Стоимость Vivint Smart Home Inc. выросла всего на 1% до 11,6 доллара США, а объем торгов по-прежнему был довольно слабым.