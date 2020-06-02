Экс-нападающие СКА Каблуков и Карпов стали игроками "Металлурга"

Пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" объявила о переходе в команду нападающих Ильи Каблукова и Максима Карпова, которые подписали с "Магниткой" контракты на один и два сезона соответственно.

Ранее оба форварда отправились из питерского СКА в "Амур", который выменял их на форварда Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу. Позже хабаровская команда расторгла с ними контракты.

Каблуков – олимпийский чемпион в составе сборной России. На его счету 705 игр в КХЛ, в которых он набрал 145 очков – 47 шайб и 98 передач. 32-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

Карпов – воспитанник челябинского хоккея. Ранее играл за "Трактор" и московское "Динамо". В активе 28-летнего нападающего 462 матча и 212 очков (94+118) в КХЛ.