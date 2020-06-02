Вот как выглядит новое купе BMW 4 серии с гигантскими "ноздрями"

Компания BMW готовится к официальной премьере "четверки", которая должна быть представлена уже сегодня. Хотя ждать больше не нужно - изображения новинки уже разлетаются по соцсетям.

Самой главной фишкой нового купе BMW 4 серии, которая вызывает ожесточенные споры среди фанатов баварской марки, безусловно, станут гигантские "ноздри" решетки радиатора. На самом деле, самые крупные среди всех моделей BMW, включая Х7/

Интересно, что в остальном дизайн "четверки" оказался подчеркнуто спокойным - это касается и пластики кузова, и формы LED-оптики.

Конечно, если не брать в расчет развитый и довольно агрессивный аэродинамический обвес M Performance, который присутствует на скриншотах из "премьерного" видео.

В целом платформа CLAR, кузов и внутренняя архитектура интерьера у BMW 4 серии будут полностью новыми. В агрегатном плане двухдверная новинка должна быть фактически идентична "тройке" с индексом G20. Все технические подробности о новой "четверке" узнаем после официальной премьеры.