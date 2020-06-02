Южная Корея возобновила спор с Японией в рамках ВТО

Южная Корея возобновит разбирательство против Японии во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу контроля над экспортом некоторых высокотехнологичных материалов, передает Reuters.

При этом южнокорейская сторона добавила, что переговоры по урегулированию спора до сих пор не увенчались успехом.

Однако Сеул планирует продолжить диалог с Токио, обвиняя японскую сторону в том, что она не проявила достаточной приверженности решению проблем при рассмотрении жалобы в ВТО.

"Наше правительство пришло к выводу, что трудно увидеть, как эта ситуация будет развиваться в рамках нормального диалога, что послужило условием для нас приостановить процедуры урегулирования этого вопроса через ВТО", — заявил заместитель министра торговли и инвестиций Южной Кореи На Сын Сик.

"Посредством жалобы в ВТО мы докажем незаконность и несправедливость японского экспортного контроля и повысим осведомленность международного сообщества", — добавил он.

Двусторонние отношения между странами ухудшились, после того как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году распорядился, чтобы две японские компании выплатили компенсацию работникам военного времени, постановив, что Токио нарушил международное право. Япония заявляет, что вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года.

В соответствии с решением правительства Японии в июле прошлого года было объявлено о прекращении льготного режима поставок в Южную Корею трех материалов, в производстве которых она доминирует и которые используются такими фирмами, как Samsung Electronics.

Ограничения в отношении двух материалах остаются до сих пор, и экспортерам необходимо получать разрешение на каждую партию, что занимает около 90 дней.

Представитель Министерства торговли Японии заявил, что Токио примет решение о своем следующем курсе действий, узнав подробности.

Высокопоставленный представитель правительства Японии Йошихиде Суга назвал решение Южной Кореи возобновить разбирательство против Японии во Всемирной торговой организации "крайне прискорбным".