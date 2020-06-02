Россия получила право на поставку охлажденной говядины в Китай, сообщает Россельхознадзор (РСХН).

Главное таможенное управление Китая подтвердило, что аттестованные в январе российские производители говядины получили право поставлять охлажденное мясо в Китай. До этого производители могли поставлять только замороженную говядину.

Охлажденная говядина должна соответствовать протоколу об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях при поставках мяса в Китай. Партии мяса сопровождаются ветеринарным сертификатом на экспорт говядины.

Между тем в январе-апреле Китай импортировал из России 51 тысячу тонн мяса птицы на $95 миллионов.

По оценкам Минсельхоза, Россия может зарабатывать на экспорте говядины $200 миллионов в год. В 2019 году Россия получила право поставлять говядину в Бразилию, которая занимает первое место в мире по экспорту говядины.