Названы примерные сроки возобновления выдачи виз в Европу

Европейские страны готовятся открыть границы для туристов после пандемии коронавируса. Однако пока неясно, когда откроются зарубежные визовые центры в России. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, пока есть только ориентировочные даты возобновления визового процесса.

По данным "Вестника АТОР", на прошлой неделе компания VMS – визовый оператор Италии в России – открыла возможность записаться на подачу документов на визу. Это подтвердили и представители туроператорских компаний, однако вскоре на сайте VMS появилась информация, что все офисы с 30 марта закрыты до дальнейшего распоряжения, прием и выдача документов не осуществляется.

В Генконсульстве Италии сообщили, что не знают о дате возобновления приема документов. Но даже если Италия и готова принимать туристов, то в России еще действуют ограничительные меры. Так что пока все ждут открытия российских границ.

В генконсульствах других популярных направлений – Чехии, Греции, Франции, Испании – тоже сообщили, что не знают точных дат начала выдачи виз. Дипломаты уточняют, что все зависит от эпидемиологической обстановки России и сроков открытия внешних границ Евросоюза (они закрыты до 15 июня). В Генкосульстве Испании также отметили, что правительство страны еще не установило дату отмены чрезвычайного положения на своей территории.

С 18 мая частично возобновил работу консульский отдел посольства Венгрии, однако подать заявление на получение шенгенской визы все равно пока нельзя. Дипломаты не называют точных дат возобновления этой деятельности, но обещают, что Венгрия "будет одной из первых стран", которые начнут выдавать визы россиянам.

По предварительным данным, информация о сроках возобновления приема документов на визы появится в середине июня. Предположительно, с 15 июня визовый процесс могут начать отдельные европейские государства. В частности, такие намерения есть у Хорватии и Германии.

Ранее сообщалось, что Испания и Италия готовятся к отмене противовирусных мер и встрече зарубежных туристов. О таких же планах сообщили Турция, Греция и Кипр, однако не все страны готовы принимать россиян.