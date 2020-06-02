Биологи тестируют антидепрессанты на рыбах

Ученые УрФУ начали тестировать антидепрессанты на рыбах. Биологи обнаружили у вида данио-рерио семейства карповых феномен отчаяния. В рамках эксперимента их ставили в безвыходную ситуацию, когда позвоночные не могли даже пошевелиться. При схожем с депрессией поведении рыбки были малоподвижными и проводили много времени на дне аквариума. Однако это состояние тревожности оказалось возможным снять с помощью обычных антидепрессантов. После чего они начинали подниматься на поверхность и даже не боялись хищников, передает ГТРК "Урал".

По словам ученых, геномы рыбы и человека сходны на 70%. При этом данио-рерио является полностью генетически идентифицированным видом, поэтому он удобен для исследований. Также на их содержание не требуется больших затрат, что упрощает тестирование антидепрессантов.

"У них вырабатывается точно такой же гормон стресса, как и у человека, – кортизол. Следовательно, можно использовать клинические тесты, разработанные для людей", – говорит завлабораторией института естественных наук УрФУ Сергей Хацко.