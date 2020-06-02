Ивановец устроил дебош в магазине в ответ на просьбу надеть маску и перчатки

37-летнего жителя Иванова задержали сотрудники Росгвардии. Мужчина устроил дебош в одном из круглосуточных магазинов, передает ГТРК "Ивтелерадио".

ЧП произошло около 3 часов ночи. Персонал торговой точки попросил покупателя надеть защитные перчатки и маску. В ответ он начал вести себя агрессивно и оскорблять присутствующих. Сотрудники потребовали, чтобы хулиган покинул помещение, однако тот отказался и продолжил нецензурную брань.

Когда в магазин прибыл наряд Росгвардии, нарушитель уже начал кидаться товаром. В итоге он был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.