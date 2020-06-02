"Тамбов" будет принимать соперников в Нижней Новгороде

Футбольный клуб "Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России в Нижнем Новгороде. В осенней части турнира новичок премьер-лиги принимал соперников в Саранске.

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова подтвердила "Спорт-Экспресс", что клуб сыграет три оставшихся домашних встречи в Нижнем Новгороде. Тамбовский стадион "Спартак" пока не соответствует критериям премьер-лиги. Кроме того, он оборудован системой VAR.

"Тамбову" осталось провести три матча на своем поле. Соперниками новичка премьер-лиги станут "Зенит", "Ахмат" и "Сочи".