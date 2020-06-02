Tesla на автопилоте врезалась в фургон, перевернувшийся после аварии. Видео

Камеры наблюдения запечатлели аварию с участием автомобиля Tesla, двигавшегося с включенным автопилотом. Инцидент, попавший на видео, произошел в понедельник, 1 июня, на Тайване.

На записях видно, как Tesla, ехавшая по скоростной трассе в крайнем левом ряду, врезалась в фургон, лежавший на боку после ДТП.

За несколько мгновений до столкновения машина начала резко тормозить – как сообщают местные СМИ, на тормоз нажал водитель, внезапно обнаруживший опасность.

Система контроля, управлявшая в тот момент транспортным средством, проигнорировала препятствие на пути. По одной из версий, автопилот не "заметил" его из-за белого цвета верхней части фургона, которой тот был обращен в сторону приближающейся легковушки.

Известно, что водитель не получил никаких серьезных повреждений.