2 июня 202016:30 Юлия Рудый

Специфичные бактерии обнаружены в клетках почти всех раковых опухолей

Учёные Израиля провели первую всеобъемлющую микробную перепись населения клеток опухолей, и оказалось, что в каждом из злокачественных образований предпочитают жить бактерии определённых видов. Открытие позволит разработать новые методы антираковой терапии.

Исследователи Института Вейцмана проанализировали микробный состав клеток тысячи опухолей, которые были удалены из тел пациентов с раком груди, костной ткани, мозга и яичников, кожи и лёгких, поджелудочной железы. Сбор образцов производился в девяти медицинских центрах четырёх стран.

Чтобы точно установить, что получаемые данные не являются результатом загрязнения, то есть что бактерии не были занесены извне и были живыми на момент начала исследования, учёные культивировали их.
Фото Global Look Press.

Оказалось, что почти во всех видах новообразований присутствуют бактерии. При этом опухоли костной ткани, молочных желёз и поджелудочной железы демонстрировали содержание микроорганизмов в 60 процентах случаев, то при меланоме "поселенцев" находили только в 14% образцов.

В общей сложности учёные обнаружили следы присутствия 528 видов микроорганизмов. Разнообразие бактерий отличалось и зависело от типа рака. Так, наибольшее количество микробов наблюдалось при раке молочной железы.

Также выяснилось, что внутри такой опухоли собирается гораздо больше бактерий, нежели в здоровой ткани вне неё. Кроме того, некоторые виды микроорганизмов явно предпочитали селиться именно внутри новообразования, а не в здоровой ткани.

Микробы были найдены не только в клетках самих опухолей, но и в клетках иммунной системы, которые проникли в новообразование для борьбы с ним. Таким образом бактерии могут определять ответ иммунитета.
Фото Global Look Press.

Поясним, что учёные в таких случаях не пересчитывают все микроорганизмы и не определяют вид каждого найденного "квартиранта". Для определения микробного состава изучается генетический материал. По уникальным "отпечаткам пальцев" каждого микроорганизма специалисты определяют, какие виды присутствуют в тех или иных изучаемых образцах.

Отметим, что связь микробного населения опухоли и развития рака выявлялась учёными и ранее. Кроме того, специалисты три года назад выяснили, что бактерии мешают лабораторным животным вылечиться от рака. Также было показано, что микроорганизмы определяют ответ опухолей человека на иммунотерапию.

Однако это были исследования отдельных видов опухолей. Новые более обширные данные, по мнению экспертов Израиля, помогут разработать методы борьбы с самыми разными видами рака. Ведь изменение этого локального мини-микробиома потенциально позволит побороть новообразования, в том числе устойчивые к существующим методам терапии.

Математики и программисты внесли значительный вклад в результаты этой работы. В их задачи входило обучение программ выявлению тех или иных микроорганизмов, выявление ошибок в расчётах.
Фото Global Look Press.

Пока, впрочем, не ясно, способствуют ли микроорганизмы росту опухолей.

Также не понятно, как микробы попадают в новообразования. Так, ранее исследования выявляли "переселенцев" в кишечнике и в тканях, которые так или иначе подвергаются воздействию микроорганизмов. Но израильские специалисты, повторимся, выявили специфичные для тех или иных опухолей бактерии в костной ткани и в ткани молочных желёз. Подобной участи не смог избежать даже самый защищённый от вторжения извне орган — головной мозг.

Возможно, микробный состав опухолей определяется воздействием факторов внешней среды, которые также определяют появление того или иного вида рака. Так, несколько лет назад медики обнаружили в мозге людей магнитные наночастицы, наличие которых связали с загрязнением воздуха.

Как отмечает глава нынешнего исследования Равид Штраусман (Ravid Straussman), исследование опухолей лёгких курящих людей показало, что в них часто селятся бактерии, разрушающие химические вещества, присутствующие в табачном дыме.

Возможно, микроорганизмам попросту проще колонизировать те или иные виды опухолей, говорит Штраусман.

Изображения, полученные при помощи электронного микроскопа, продемонстрировали, что бактерии предпочитают селиться близ ядра клетки опухоли.
Иллюстрация Weizmann Institute of Science.

"Мы предполагаем, что лучшее понимание этого диалога между бактериями и опухолью можно будет использовать в будущем для оптимизации иммунотерапии", — отметил Штраусман в интервью сайту New Scientist.

Статья авторов исследования вышла в одном из самых известных научных журналов Science.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что защита от рака была обнаружена на коже человека. Кроме того, мы писали о том, что ДНК микробов в крови может указывать на рак на ранних стадиях.

Текст: Вести.Наука

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