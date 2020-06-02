В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

По окончанию "дилерского карантина" марка Audi, наконец, начала живые продажи обновленного премиум-кроссовера Q7. Новинка получила измененную внешность, новые опции и "стеклянный кокпит".

Обновленные кроссоверы Audi Q7 добрались до официальных дилеров немецкой марки и уже представлены в шоурумах. В отличие от "дорестайла", новый автомобиль предлагается в единственной версии - 45 TDI quattro. Она оснащена турбодизелем 3,0 л V6 на 249 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом, а разгон 0-100 км/ч у такого кроссовера занимает 6,9 секунды.

Начальная стоимость обновленного Audi Q7 составляет от 4 805 000 рублей, а в базовую комплектацию уже входят LED-оптика, кожаная обивка салона, электропривод багажной двери, колеса R19 и медиасистема с парой экранов на 8,8 и 8,6 дюйма. Вместе с опциональной цифровой приборкой они образуют "стеклянный кокпит".

Вдобавок предусмотрены сразу три фиксированных пакета оснащения - Advance, Sport и Business, которые можно отдельно дополнить бесчисленным количеством опций.

Обновленный Q7 Advance по цене от 5 050 000 рублей располагает адаптивной пневмоподвеской, легкосплавными дисками R20, обогревом лобового стекла, рулевой колонкой с электроприводом и пакетом расширенной LED-подсветки салона.

Следующий по рангу Q7 Sport предлагается по цене от 5 272 000 рублей и уже включает в себя спортивные кресла с отделкой из кожи и алькантары, спортивный руль, а также пакет внешней отделки S line и бесключевой доступ.

По цене от 5 465 000 предлагается Q7 Business, куда включены головная оптика Matrix LED с динамическими поворотниками, мультиконтурные комфортные кресла, 4-зонный климат, доводчики дверей, кожа Cricket/Valcona, колесные диски R21 Audi Sport и аудиосистема Bose с 3D-звучанием.

За доплату доступны система ночного видения, полный набор ассистентов безопасности и даже управляемая задняя подвеска.