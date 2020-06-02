Захватчик банка в Москве извинился перед Бузовой

Алексей Барышников, захвативший в заложников клиентов Альфа-банка, попросил прощения у певицы Ольги Бузовой и сотрудников банковского отделения. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Максим Кичигин.

По словам юриста, он передал извинения от своего подзащитного. Кичигин отметил, что обжаловал бы арест Барышникова, но тот оказался не против назначенной ему меры пресечения.

Адвокат рассказал, что в ближайшее время подзащитному предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости.



Инцидент произошел 23 мая. В отделение Альфа-банка на улице Земляной вал зашел мужчина и заявил, что у него имеется бомба. Злоумышленник взял в заложники шесть человек и потребовал, чтобы в банк приехала Ольга Бузова.

В результате Барышникова задержали оперативники. Оказалось, что никакой бомбы у него не было. Впоследствии мужчина рассказал, что хотел увидеть Бузову, поскольку в нее влюбился.

Артистка, в свою очередь, прокомментировала случившееся. По ее словам, она готова была приехать на переговоры с террористом в любой момент, если бы ее попросили об этом правоохранительные органы.

Барышников арестован на два месяца. Ему грозит тюремный срок.