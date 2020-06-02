Коронавирус не помеха: кардиохирурги Филатовки спасли за время пандемии полсотни детей

Почти полсотни операций на сердце, их них 20 экстренных, провели в разгар пандемии врачи Филатовской детской больницы. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, там не прекращали прием маленьких пациентов, в том числе и новорожденных. Многим помощь

Хорошее настроение, здоровый румянец — сразу и не скажешь, но накануне девятилетняя Лиза перенесла свою первую операцию. Теперь сердце девочки работает, как положено.

- Мне нельзя было много бегать. Через 4 месяца мне разрешат прыгать на батуте, кувыркаться, бегать.

После реабилитации полноценное детство начнется и у ее соседей по палате. У всех них врожденный порок сердца — диагноз, который чаще всего не терпит отлагательств.

- Опасение было, что операция может перенестись. Но нам не отказали. У ребенка было большое окно, и оно продолжало увеличиваться. Если бы мы дальше продолжали без операции жить, то это было бы тяжело.

Пока по всей стране так много внимания уделяется борьбе с пандемией, в кардиологическом отделении Филатовской больницы не прекращают лечение маленьких сердец. Ведь некоторым из них помощь хирурга нужна уже на первых днях жизни.

"Если операции можно было перенести, состояние пациента разрешало ожидание без серьезных проблем, мы пользовались этим. Неотложно оперируем нуждающихся, прежде всего, новорожденных детей", — объясняет Владимир Ильин, руководитель отделения кардиохирургии Детской городской клинической больницы № 13 имени Н.Ф. Филатова.

О таких пациентах врачи знают еще до их рождения. Диагноз ставят внутриутробно, так что подготовка к лечению начинается задолго до появления малыша на свет. И откладывать такие операции даже на короткий срок нельзя.

"Данному ребенку потребовалось сначала безотлагательное вмешательство, вспомогательная процедура, чтобы состояние стабилизировать. Дальше он наблюдался несколько дней, и сейчас ему проводится радикальная коррекция врожденного порока сердца", — рассказывает Светлана Бирюкова, врач-кардиолог Детской городской клинической больницы № 13 имени Н.Ф. Филатова.

Не прекращали принимать в Филатовской больнице и неотложных пациентов из других регионов.

В период пика эпидемии кардиохирурги успели спасти полсотни детских жизней. И сейчас, когда заболеваемость коронавирусом в городе снижается, врачи могут увеличить поток плановых операций на сердце.