Чемпионат России по футболу возобновится матчем в Самаре

Стал известен календарь оставшихся матчей чемпионата России по футболу. Первенство страны возобновится 19 июня двумя матчами 23 тура.

Первый после вызванной пандемией коронавируса паузы матч пройдет в Самаре. В 18.00 на поле выйдут "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат". На трибунах"Самара Арена" смогут присутствовать 4 тысячи 400 зрителей. Это 10% от вместимости стадиона.

В тот же день, но в 20.00. начнется встреча между "Сочи" и "Ростовом". Три встречи пройдут 20 июня. "Урал" — "Рубин" (14.00), "Арсенал" — "Спартак" (16.30) и ЦСКА — "Зенит" 19.00. Еще три игры запланированы на 21 июня — "Уфа" — "Тамбов" (15.00), ""Локомотив" — "Оренбург" (17.30) и "Краснодар" — "Динамо" (20.00).