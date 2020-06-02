Футболисты "Челси"почтили память Джорджа Флойда

Игроки лондонского "Челси" почтили память темнокожего американца Джорджа Флойда, убитого полицейскими в Миннеаполисе. На тренировке футболисты преклонили колено в память о погибшем.

"Челси" стал участником акции солидарности с чернокожим сообществом США. Перед началом тренировки игроки выстроились в форме буквы Н, после чего преклонили колено в память о погибшем Джордже Флойде.

Джордж Флойд был убит полицейскими Миннеаполиса во время задержания. Его гибель стала поводом для массовых беспорядков в США.