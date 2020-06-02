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2 июня 202017:20

Китай хочет превратить Хайнань в новый центр свободной торговли

EPA

Китай представил пакет специальных мер в отношении Хайнаня, включая отмену импортных пошлин, чтобы превратить тропический остров в аналог Гонконга или Сингапура, а также снизить риск разногласий с Соединенными Штатами, пишет South China Morning Post.

Пекин обрисовал свой план сделать остров площадью 35 тысяч кв. км "портом свободной торговли" за счет снижения ставки подоходного налога для отдельных лиц и компаний до 15%, а также ослабления визовых требований для туристов и деловых путешественников.

Островная провинция с населением 9,5 миллиона человек также будет пользоваться свободами в сфере торговли, инвестиций, потоков капитала и перемещения людей и данных к 2035 году, поскольку к середине столетия она станет центром "сильного международного влияния".

Согласно заявлению правительства проект по превращению Хайнаня, который в 30 раз превышает территорию Гонконга, в региональный торговый и судоходный центр был "спланирован, организован и продвинут лично генеральным секретарем Си Цзиньпином".

Си объявил в апреле 2018 года, что остров, популярное место отдыха, которое иногда называют китайскими Гавайями, будет превращен в крупнейшую зону свободной торговли страны. Правительство Хайнаня направило делегации в Гонконг, Сингапур и Дубай для изучения практики "свободной торговли".

Подробный план был выпущен по мере того, как выросла угроза экономических разногласий между США и Китаем, а напряженность в отношениях между двумя странами увеличилась по многим направлениям, не связанным с торговлей.

США заявили, что планируют лишить Гонконг его особого торгового статуса на прошлой неделе, после того как Пекин примет новый закон о национальной безопасности для финансового центра.

Это может означать, что экспорт Гонконга будет облагаться теми же американскими тарифами, что и материковая часть, это также угрожает статусу порта города и реэкспортным предприятиям, которые выиграли от низких пошлин при торговле с США.

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