"ВЭБ.РФ" выдал банкам поручительства на 174,2 миллиарда рублей по госпрограмме сохранения занятости

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" в рамках госпрограммы сохранения занятости предоставила поручительства в пользу банков на 174,2 миллиарда руб. Среди таких банков значатся Сбербанк, ВТБ, "Промсвязьбанк" и "Энерготрансбанк".

Программа запущена с 1 июня, банки предоставляют предприятиям кредиты под 2% годовых. Размер кредита ограничен МРОТ на одного сотрудника исходя из шести месяцев, срок выплаты кредита — 1 апреля 2021 года, сообщает "ВЭБ.РФ".

Государство спишет кредит и проценты, если предприятие сохраняет занятость на уровне 90% и выше от штатной численности, существовавшей до начала пандемии коронавируса. Если занятость сохранится на уровне не ниже 80%, то государство спишет 50% кредита и процентов.

Поручительство "ВЭБ.РФ" покрывает 85% основного долга по кредиту и процентов.

Общий объем поручительств в рамках программы составит 220 миллиардов руб.

"ВЭБ.РФ" выдал также поручительства в пользу 15 банков на 100 миллиардов руб. для беспроцентного кредитования предпринимателей на выплату зарплаты.