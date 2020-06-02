Балотелли приглашают в "Гэлакси"

Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в североамериканской МЛС. 29-летнего футболиста хочет видеть в своих рядах "Лос-Анджелес Гэлакси".

Контракт Балотелли с "Брешией" рассчитан до лета 2022 года, но футболист намерен расторгнуть разговор. Тем временем представители "Гэлакси" связывались с агентом игрока Мино Райолой. Не исключено, что клуб из Калифорнии предложит скандально известному футболисту заключить контракт.

Ранее об интересе к Балотелли заявил турецкий "Галатасарая". В спор бывшего игрока сборной Италии готовы вступить сразу три бразильских клуба — "Фламенго, "Ботафого" и "Васко да Гама".