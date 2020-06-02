Мосгордума внесла в Госдуму законопроект об удаленке

В Трудовой кодекс РФ хотят ввести нормы временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме.

Как передает РИА Новости, такое предложение в Государственную думу внесли депутаты Мосгордумы.

В документе отмечается, что предлагается определить срок, в течение которого сотрудник работает вне офиса в дистанционной форме, а также порядок обеспечения его необходимыми предметами и средствами, нужными ему для выполнения работы.

Предполагается, что законопроект не только закрепит удаленку, как одну из форм трудовой деятельности, но и пропишет права и обязанности стороны договора.

Ранее сообщалось, что подобный проект внести в нижнюю палату парламента планировали депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия". В частности, первый заместитель главы фракции Андрей Исаев заявил, что поправки в Трудовой кодекс позволят сотрудникам различных предприятий и компаний удаленно работать не только во время пандемии, но и после нее.

Парламентарий считает, что это может коснуться прежде всего представителей таких профессий, как программисты, бухгалтеры, консультанты, редакторы.