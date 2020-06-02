Шесть воспитанников воронежского Дома ребенка заболели COVID-19

В Воронежской области произошла вспышка коронавируса в специализированном Доме ребенка. Заболели трое работников и шесть воспитанников учреждения. Эту информацию подтвердили в оперштабе по региону, передают "Вести Воронеж".

29 мая санитарка Дома ребенка была доставлена с пневмонией в ковидный госпиталь. После этого тестирование на наличие инфекции прошли все сотрудники учреждения, а также дети.

"Диагноз COVID-19 подтвержден у троих сотрудников и шестерых детей. Ни у кого из них нет каких-либо симптомов ОРВИ, поэтому их состояние не вызывает опасения. Детей с положительными анализами разместили в специальном изолированном отделении. Инфицированные работники находятся на домашней самоизоляции", – заявили в оперативном штабе.

По факту массового заражения областная прокуратура организовала проверку при участии специалистов Роспотребнадзора. Им предстоит установить, связана ли вспышка с нарушением законодательства.