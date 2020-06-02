Родители против Оскара Уайльда: их шокировал текст о гомосексуальности писателя

Родители учащихся одной из элитных школ Ярославля, где углубленно преподают иностранные языки, — в возмущении. Их детям, переходящим в шестой класс, дали задание прочесть в оригинале, на английском языке, сказку Оскара Уайльда "Рыбак и его душа".

Шок у некоторых родителей вызвало то, что в предисловии кратко излагается биография писателя. В ней, в частности, упоминается тот факт, что Уайльд при жизни обвинялся в нетрадиционной сексуальной ориентации (что в те времена считалось преступлением). Писатель пытался обвинения оспорить, но суд проиграл и был отправлен в тюрьму.

Тревогу забила мама одного из учеников, когда, по ее словам, добралась до задания ребенка на лето после пятого класса.

"Сижу в шоке!" — призналась она местному изданию 76.ru. "Насколько своевременно ребенку рассказывать про гомосексуалистов? Возможно, я что-то не понимаю в этом мире. И все же я приверженец того, что надо давать детям информацию о традиционных отношениях", – говорит женщина.

Впрочем, ее возмущение разделяют не все родители. Ничего страшного в этом не видят и в учебном заведении.

Там подчеркивают, что это реалии, от которых никуда не деться. Более того: саму эту сказку учитель взяла из списка рекомендуемой литературы, к тому же она отлично подходит для отработки навыков английской речи.

Тем же родителям, которые против упоминаний о гомосексуализме Уайльда, преподаватели предложили выход: замазать часть текста, где говорится об этом, или просто не читать его биографию и сразу перейти к произведению.