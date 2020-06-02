CAS рассмотрит дело WADA и РУСАДА в начале ноября

Спортивный арбитражный суд назвал сроки рассмотрения дела Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Слушания пройдут с 2 по 5 ноября в Лозанне.

В декабре прошлого года WADA вынесло решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодекс. Причина, — якобы имевшие место манипуляции с базой данных московской лаборатории. РУСАДА выразило несогласие с этим вердиктом и намерено обжаловать его в Спортивном арбитражном суде.

Если РУСАДА не удастся доказать свою правоту, то отечественному спорту грозят серьезные проблемы. Российские спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Россия же не сможет проводить у себя крупные турниры, напоминает РИА Новости.