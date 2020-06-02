Приложение обещает зачистить смартфон от всего китайского

В Индии набирает популярность новое приложение Remove China Apps, название которого говорит само за себя. Утилита предлагает просканировать Android-смартфон на наличие любых программ китайской разработки, таких как TikTok, и удалить их.

За десять дней после релиза в мае новинка была скачана более миллиона раз. Большая часть установок приходится на Индию, где Remove China Apps занимает первое место в топе бесплатных приложений магазина Google Play. Данные агентства App Annie свидетельствуют о том, что новая программа также очень востребована в Австралии - там она удерживает пятое место в категории утилит.

Повышенному интересу к Remove China Apps поспособствовал рост напряженности вокруг индийско-китайской границы в Гималаях. На фоне обострившегося конфликта в Индии набрало силу движение "Бойкотируй Китай!", призывающее к отказу от китайской продукции, в том числе мобильных приложений.

Как отмечает TechCrunch, рейтинг Remove China Apps почти идеален - приложение имеет оценку в 4,9 из 5 "звезд" при 180 000 отзывов. Его пользователи могут выяснить, установлен ли на смартфоне китайский софт, и удалить его одной кнопкой.

Тем не менее, до конца не ясно, кто стоит за разработкой Remove China Apps. Автором новой утилиты числится компания OneTouch AppLabs, называющая себя "индийским стартапом". Там утверждают, что обладают "более чем 8-летним опытом дизайна, разработки и управления мобильными и веб-приложениями", хотя Remove China Apps является их первым продуктом.

Методология Remove China Apps также вызывает вопросы. По словам разработчиков, страна происхождения программы определяется на основе маркетинговых исследований, но этот подход может быть не всегда точен. Например, Remove China Apps считает "китайской" и предлагает удалить видеочат Zoom, хотя его основал гражданин США Эрик Юань, родившийся в Китае. При этом явно китайские программы, которые предустанавливаются на Android-смартфоны, продающиеся в Индии, утилита не замечает.