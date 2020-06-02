Байден - Трампу: надо хоть изредка открывать Библию, а не размахивать ею

Наиболее вероятный кандидат на ноябрьских президентских выборах бывший вице-президент США Джо Байден дал совет действующему главе государства Дональду Трампу. Он раскритиковал Трампа за фото у церкви Святого Иоанна после разгона протестующих у Белого дома.

"Президент держал Библию в церкви Святого Иоанна вчера. Я хотел бы, чтобы он открывал ее время от времени вместо того, чтобы просто размахивать ей, — цитирует Байдена РИА Новости. — Если он открыл бы книгу, то мог бы чему-то научиться. Мы все призваны любить друг друга так же, как мы любим себя. Это действительно тяжелая работа, но это работа Америки".

1 июня 2020 года Трамп вышел в Лафайет-сквер после выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками в США в окружении журналистов и охраны. За час до выхода Трампа в Лафайет-сквер полиция разогнала протестовавших перед Белым домом людей свето-шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Трамп подошел к зданию прихода Церкви Святого Иоанна, держа в правой руке Библию. Президент США поднял Библию над головой, а затем заявил, что с беспорядками будет покончено и Америка станет еще более великой.

Это возмутило Байдена. По его словам разгон демонстрантов у Белого дома для того, чтобы сделать фото в одной из самых исторических церквей в Вашингтоне показывает, что Трамп больше заинтересован во власти, чем в принципах. Конкурент Трампа за Белый дом считает, что Дональда Трамп больше заинтересован в удовлетворении нужд своего электората, а не всех людей, которые находятся под его опекой.

"Я не позволю ни одному президенту заглушить голоса людей и не позволю тем, кто видит в протестах возможность посеять хаос и поднять дымовую завесу, отвлечь страну от настоящих проблем, которые лежат в основе этих демонстраций", — заявил Джо Байден.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по американским городам после того, как полицейский задушил в Миннеаполисе 44-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он якобы расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой в магазине, а потом оказал в полицейской машине сопротивление стражам порядка. Видео, на котором полицейский ставит колено на шее мужчину, несмотря на мольбы и просьбы не убивать его, обошло все телеканалы.

Четверо полицейских были уволены только после начала беспорядков. Одного из экс-полицейских обвинили в убийстве по неосторожности. В его послужном списке насчиталось 18 случаев превышения своих полномочий.

События в Миннеаполисе республиканцы и демократы неизбежно используют в президентской гонке за Белый дом.