Рахим Стерлинг может покинуть "Манчестер Сити" лишь ради "Реала"

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг завил, что может покинут свой клуб лишь ради "Реала" Переход в другие команды его не интересует.

"Манчестер Сити" отстранен УЕФА от участия в еврокубках сроком на два года. Это обстоятельство может вынудить 25-летнего англичанина сменить клуб. У Стерлинга имеется ряд предложений. но он заявил, что может перейти только в "Манчестер Сити", сообщает "Спорт-Экспресс". Примерная стоимость футболиста 128 миллионов евро.

"Манчестер Сити" тем временем сделает попытку оспорить решение УЕФА о дисквалификации в еврокубках. Слушания в Лозанне назначены на 8, 9 и 10 июня.