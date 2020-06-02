На Орловщине ураганный ветер раздел деревья

В Орловской области ураган раздел деревья. Жительница поселка Знаменка публиковала в видео, на котором видны пострадавшие от непогоды деревья, с которых полностью была сорвана кора, передает ГТРК "Орел".

По прогнозам синоптиков, сегодня к вечеру погодные условия в регионе ухудшатся. Возможна гроза. Днем температура воздуха составит 17 градусов тепла. Ветер будет северным, до 6 м/с.

Отметим, что ураганный ветер и мощные осадки прошлись по ряду регионов Поволжья и Центральной России. Под Белгородом ураганный ветер унес крышу многоэтажного дома, а во Владимире в результате разгула стихии были повалены деревья во дворах и пережданы автомобили.