Сборная России по парусному спорту прибыла в Сочи

В Сочи приехали участники российской сборной по парусному спорту. Команда будет проводить тренировки на базе центра "Юг-Спорт". Из-за эпидемиологической обстановки спортсмены не смогли провести сборы в Европе. Кроме того, в апреле были закрыты все подведомственные Минспорта тренировочные базы, передают "Вести Сочи".

На курорт прибыл 31 спортсмен. Все они находятся сейчас на временной изоляции. Через неделю члены национальной сборной сдадут повторный тест на коронавирус. Если результаты будут отрицательными, команда начнет тренировки.