Семь пуль в журналиста - цена свободы прессы в США

За время протестов в США от рук полицейских пострадало много журналистов, пытавшихся освещать события. Одной из жертв произвола оказалась продюсер радио Sputnik в Вашингтоне Николь Руссел. В эфире телеканала "Россия 1" она рассказала о жестоком подавлении мирного выступления у Белого дома.

По словам журналистки, для разгона демонстрации было задействовано много полицейских – обычных копов и сотрудников Нацгвардии. Полиция нападала на всех подряд. Было ранено много мирных протестующих.

При этом Николь, представлявшая освещавшую протесты прессу, неоднократно демонстрировала полиции свою пресс-карту.

"Но полицейские продолжала давить на нас и требовать, чтобы мы ушли, — подчеркнула она. — Также людей били дубинками и отодвигали металлическим забором. Повсюду разрывались светошумовые гранаты".

Одна из таких гранат разорвалась рядом с журналисткой и повредила ей ноги.

"В меня было выпущено 7 пуль. Также меня задело гранатами. Всего у меня 6 ранений на теле и на ногах. На этих протестах не было правительственных медиков. Я продолжала съемку, а полиция продолжала нападать", — заявила журналист.

Стоит отметить, что в столкновениях пострадало много журналистов, хотя изначально эти протесты были связаны с борьбой против полицейского произвола.

"Свобода прессы – одно из самых важных прав в нашей стране, и США нарушили эту основу. Мирные протестующие тоже имеют право собираться. Мы были мирными, у нас не было оружия. Мы просили не стрелять и поднимали вверх руки. У нас было право там быть. Но вместо этой демократии американская полиция решила напасть на нас, кидать гранаты и использовать слезоточивый газ. Нам в итоге было очень трудно уйти", — заключила Николь Руссел.