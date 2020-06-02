Марко Николич не боится болельщиков "Локомотива"

Новый тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не боится недоброжелательного отношения к нему со стороны болельщиков. Николич возглавил железнодорожников после отставки Юрия Семина.

"Я не из тех, кто боится. Успеха в футболе добиваются только смелые. Где бы я ни работал, везде у меня складывались хорошие отношения с болельщиками", — приводит слова сербского специалиста Sport 24".

"Я понимаю, что прихожу на место легендарного тренера, которого обожают болельщики. Мне будет непросто завоевать любовь. Так всегда бывает в начале. Но важно то, что будет в конце", — добавил Марко Николич.