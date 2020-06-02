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Тема:

Коронавирус 4 минуты назад

2 июня 202020:15 Александр Христенко

Три этапа, пять триллионов и много работы: Путину показали план восстановления экономики

Три этапа, пять триллионов и много работы: Путину показали план восстановления экономики

Стабилизация экономики, потом восстановление работы всех институтов и, наконец, переход к устойчивому росту. Это касается не только предприятий и бизнеса, а, в первую очередь, доходов граждан. Это главная цель плана, который во вторник, 2 июня, представил Владимиру Путину премьер Михаил Мишустин. На то, чтобы справиться с последствиями пандемии и изменить саму структуру российской экономики, понадобится пять триллионов рублей и много работы.

На столе у президента был внушительного объема документ — это и есть общенациональный план восстановления экономики, подготовленный правительством под руководством премьера Мишустина.

Работу над планом восстановления Путин поручил начать заблаговременно, еще 28 апреля, когда свирепствовал коронавирус, и все силы были брошены на борьбу с пандемией. Уже в то время президент подчеркивал, что надо думать и на перспективу, когда на первый план выйдет нормализация деловой и социальной жизни.

"Динамика изменений в мире нарастает. Чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверенно и результативно. Кстати говоря, по борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности нашим медикам. Должен отметить, что правительство действовало своевременно. Проект плана действий, о котором я говорю, подготовлен — вчера получил его от Правительства. Мы с вами по телефону тоже это обсуждали. Соответствующие материалы есть у меня здесь на столе, уже предварительно я с ними ознакомился", — заявил Владимир Путин.

"По вашим поручениям мы уже приняли ряд неотложных антикризисных мер. Прежде всего, поддержание доходов граждан, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми. Постарались снизить издержки бизнеса, чтобы высвободить средства на выплату зарплаты. Предоставили отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества и выплате кредитов, ввели мораторий на проверки, продлили лицензии и разрешительные документы", — рассказал Михаил Мишустин.

Добавится еще целый комплекс новых мер по разным направлениям: усиление инвестиционной активности, использование современных цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое строительство качественного жилья.

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода. Это само по себе важно, но нужно добиться и долгосрочных структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это, прежде всего, благополучие граждан, российских семей", — обратил внимание глава государства.

Сфере занятости уделяется особое внимание, ведь надо снять риски роста безработицы, к тому же вызванное пандемией закрытие предприятий, сокращение рабочего времени и зарплат ведет к снижению доходов, а, значит, спроса, что в конечном итоге замедляет рост. Ответы на все основные вызовы и механизмы восстановления предусмотрены в общенациональном плане, который разделили на три этапа.

"Задача первого этапа — до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период, не допустить дальнейшего падения доходов людей. Второй этап продлится, соответственно, до второго квартала 2021 года. В этот период мы сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года. На третьем, завершающем этапе, это третий-четвертый кварталы 2021 года, мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста, при этом сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — доложил премьер-министр.

Возвращение всей экономики на докризисный уровень и дальнейший рост потребуют внушительных финансовых вливаний — около пяти триллионов рублей — такова стоимость реализации общенационального плана восстановления, рассчитанного на два года. Коронавирус нанес серьезный удар и по российской, и по всей мировой экономике, и выход везде ожидается трудным и поэтапным. Конкретные меры, а их около полутысячи, еще скорректируют, но затягивать с принятием этого всеобъемлющего документа точно не будут.

"Прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов. Обращаю на это особое внимание, так как целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий был рассчитан на второй квартал, поэтому крайне важно, чтобы эта работа продолжилась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьезную, эффективную поддержку для уверенного восстановления", — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин также поручил премьеру оперативно подготовить уточнения в нацпроекты, чтобы они также были максимально ориентированы на главную сейчас цель — быстрое восстановление экономики.

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