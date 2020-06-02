В Петербурге и Чечне заработали отели и салоны красоты

Число новых случаев коронавируса в нашей стране за последние сутки составило 8863. То есть, всего с начала пандемии выявлено свыше 423 тысяч инфицированных, а выздоровели уже почти 187 тысяч. В Самарской области медикам удалось вылечить от коронавируса месячного ребенка. Обострилась ситуация в Петропавловске-Камчатском, там заболела почти половина сотрудников скорой. Благодаря помощи федерального центра стабилизировалась обстановка в Дагестане. В Башкирии с сегодняшнего дня заработали музеи, а в Костромской области — детские поликлиники. В Чеченской республике открыли мечети и церкви. А в Санкт-Петербурге готовятся по новым правилам принимать постояльцев гостиниц.

С новыми правилами постояльцам придется столкнуться уже на стойке регистрации. Обработка рук антисептиком, измерение температуры и обязательная дезинфекция багажа.

Отныне отельеры будут следить за каждой мелочью — обеззараживать даже шариковые ручки и пластиковые карты-ключи. Перед заселением гостей, нужно отмыть и почистить все, включая системы вентиляции и кондиционирования.

Один номер — одна семья. Отдыхающим вместе друзьям или коллегами предложат отдельные комнаты.

"Вы сейчас не найдете у нас бумажных носителей, вся информация выводится на экран в электронном виде, обязательна дезинфекция помещений", — говорит Елена Лавина, директор по связям с общественностью отеля.

К приему туристов допускаются только те гостиницы, где в каждом номере есть индивидуальный душ и туалет.

Роспотребнадзор рекомендует минимизировать использование декоративных подушек и покрывал, а уборку с дезинфекцией в номерах проводить раз в день. Кроме того, всем гостям будет гарантироваться уединенность — все необходимые услуги должны предоставляться бесконтактным способом.

Отдельный пункт — питание. Необходимо увеличить время подачи завтрака, при этом за одним столиком не должны оказаться посторонние друг другу люди.

"Расстояние между столиками – полтора метра, как предписано Роспотребнадзором, мы предлагаем здесь завтраками одиночным гостям, либо семейным парам", — пояснила Ирина Туманова, управляющая отелем.

В отдельных случаях, гостиницам и базам отдыха разрешено просить отдыхающих сделать тест на коронавирус. Результаты лабораторных обследований необходимо будет предоставить за два дня до даты заселения.

Салон красоты, в котором работает Ильяс Дохнаев, сегодня снова принимает клиентов. После снятия ограничений парикмахерские в республике открылись одними из первых.

Работать также разрешили учреждениям, оказывающим медицинские услуги, в том числе стоматологическим кабинетам. Но с соблюдением ряда требований.

"Измеряем температуру, анкету для пациентов ввели, графу отдельную — контакт с пациентами COVID-19", — говорит Усама Абусаламов, стоматолог.

В крупных мечетях городов и районных центров теперь разрешено проводить пятничную молитву с соблюдением всех мер предосторожности от COVID-19. Правда, пока их не смогут посещать люди из групп риска.

"Я прошу строго соблюдать меры предосторожности на коллективных молитвах. Обязательно нужно носить маски. У нас ситуация неплохая, но мы должны пристально следить за безопасностью граждан", — предупредил Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики.

Кроме того, разрешается заниматься спортом на открытом воздухе и гулять в радиусе до 500 метров от дома. Но это пока всего два часа в день и для компании до 4 человек.

"Особенно дети, они так ждали лета, каникул, все последние несколько месяцев сидели дома, сегодня вышли наконец, погуляли, походили, даже мороженое в парке поели", — рассказала Табарк Хаджимурадова, жительница Грозного.

Несмотря на то, что пока власти республики справляются с пандемией, возможности для размещения больных коронавирусом только наращиваются. Накануне первых пациентов принял новый инфекционный корпус республиканской детской клинической больницы. Поддержать маленьких пациентов приехал глава Чечни.

А это бывшее здание больницы №1. Уже в эти дни его подготовят для приема больных COVID-19. В случае необходимости здесь смогут разместить одновременно 350 человек.