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Поправки в Конституцию 12 минут назад

2 июня 202020:45 Андрей Григорьев

Прозрачность и санбезопасность: ЦИК утвердил правила голосования 1 июля

Дезинфекция рук на входе в участок, бесплатные маски и бесконтактная проверка паспорта. Так уже 1 июля россияне будут голосовать по поправкам в российскую Конституцию. Правила 2 июня утвердили в Центризбиркоме. Главные условия — полная прозрачность и санитарная безопасность.

Бюллетени для голосования уже печатают в типографии в Перми.

"В данной продукции надо, чтобы точно все было", — подчеркивает резчик Анатолий Елаков.

За каждым листом — особый контроль и на уровне производства.

"И повышенное требование к качеству", — добавляет гендиректор "Мастер-знака" Андрей Нагибин.

И особые требования при транспортировке.

"Мы 8 июня начнем их развозить в территориальные избирательные комиссии", — рассказывает председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

В регионах активно взялись за подготовку к общероссийскому голосованию.

"Мы сейчас просчитываем потребность, заключаем контракты, и я уверена, что к дате проведения голосования у нас будет все готово", — отмечает председатель избирательной комиссии Амурской области Елена Воробьева.

Тем более, что нормативная база давно проработана. Все это время Центризбирком не сидел, сложа руки. Создали даже модели самих участков со всем оснащением, установленные пока в атриуме Центральной избирательной комиссии. Предполагается все организовать таким образом, чтобы вообще исключить возможность заражения.

Экскурсию для прессы проводит председатель ЦИК Элла Памфилова.

На входе избиратель обрабатывает руки под санитайзером, пришедшим на голосование измеряют температуре на входе в участок.

Центризбирком на своем заседании 2 июня дал официальный старт кампании.

Конституционная реформа в стране была приостановлена из-за эпидемии, но сейчас ситуация стабилизировалась, и власти посчитали возможным и безопасным для населения ее все-таки завершить.

"Обращусь к нашим гражданам, к людям с тем, чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании, поскольку речь идет об Основном законе — Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни и наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять принципы взаимодействия с нашими международными партнерами, — заявляет президент России Владимир Путин. — Неслучайно Конституцию называют основным законом страны. Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определение параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституции самое активное участие".

По замыслу президента, поправки в Основной закон вступят в силу только после одобрения россиян, и дата этого важнейшего для страны голосования 1 июня была объявлена — 1 июля 2020 года. Чтобы не смешивать с другим знаменательным событием — Парадом Победы — и успеть до начала школьных госэкзаменов (ЕГЭ).

"Тридцатидневный срок до даты голосования предусмотрен для того, чтобы граждане имели возможность предметно ознакомиться с поправками в Конституцию, осмыслить их содержание и принять взвешенное решение", — поясняет сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева.

Вынужденный перерыв еще раз подтвердил необходимость таких перемен в Конституции — нормы, которые предлагают внести, в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 уже работают: внимание к детям, пенсии, социальные пособия, доступное здравоохранение.

"Сегодня мы видим в той ситуации пандемии, насколько необходимы те гарантии социальные, которые несет Конституция", — добавляет председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Обязательно — вход и выход в разные двери, потоки голосующих специально разведены. И они за счет Центризбиркома будут обеспечены и средствами индивидуальной защиты и даже одноразовыми ручками. С собой нужно иметь только паспорт.

"Не выходите из квартиры, Марфа Петровна, вам же 90 лет", — демонстрируют, как бесконтактно будет проходить голосование на дому.

ЦИК гарантирует, что риска не будет и для тех, кто придет на участки и тех, кто воспользуется дистанционным способом волеизъявления.

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