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Беспорядки в США 10 минут назад

2 июня 202021:33 Денис Давыдов, Валентин Богданов

Число жертв беспорядков растет, достается и журналистам: что происходит в США

Число жертв беспорядков растет, достается и журналистам: что происходит в США

В США растет число жертв массовых беспорядков. После новостей о двух погибших из Чикаго появились сообщения о гибели двух девушек от огнестрельных ранений в Айове. Сестра одной из погибших подтвердила, что в спину стрелял "кто-то из толпы". Спрятать от пуль президента США нацгвардия решила за высоким забором, в условиях комендантского часа в буквальном смысле повысив безопасность Белого дома.

Автор: Денис Давыдов

Лицом к лицу — полиция и протестующие. У Белого дома накричаться вдоволь им в этот раз не дадут. За двадцать минут до начала комендантского часа силовики идут в наступление.

Трамп требовал быть жестче с толпой. Вся президентская рать, как катком, сносит протест. Не разбирая, кто есть кто, полицейский бьет журналиста с камерой. Все в рассыпную, задыхаясь от газа, уворачиваясь от пуль.

Чернокожая молодежь по-разному говорит о расизме:

— Это тянется десятилетиями, поколениями. Никто не знает, что мы чувствуем. Ни один коп не знает этого.

В столицу стянуты тысячи силовиков из пяти соседних штатов. В оцеплении даже пограничники и наркоконтроль. Ради чего облавы и так много газа становится понятно, когда Трамп выходит из Белого дома — ему расчищали дорогу. Президент прошелся по скверу, где бунтовали трое суток и оказался у церкви, которую накануне пытались поджечь. С библией и с удовольствием он несколько минут позировал перед камерами.

Трампа, как пишут газеты, оскорбило, что все узнали, как он с семьей прятался от протестов в бункере Белого дома. Еще и предшественник Обама похоже никак не смирится с приставкой "бывший" и, нарушая все президентские традиции, критикует и поучает сменщика — разнес Трампа за выход из иранской сделки, комментировал украинский скандал, с коронавирусом Трамп не так борется, ну и протестующим не так отвечает.

Трамп отбиваться в Twitter, похоже, устал и обратился к нации. Он назвал себя президентом закона и порядка:

"Мы не позволим, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа. Нашу страну захватили профессиональные анархисты, грабители, преступники, "Антифа". Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них".

И вот уже над столицей военные вертолеты. В столице неспокойно четвертый день. Ночью к протестующим вышел генеральный прокурор Уильям Барр, обращался к ним и генерал Марк Милли, председатель объединенного комитета начальников штабов. Сила убеждения, похоже, сработала. Разбив несколько витрин, приунывшие бунтовщики расходились. В Вашингтоне снова введут комендантский час.

Автор: Валентин Богданов

Комендантский час введен уже в 40 городах Америки, но с наступлением темноты мирные протесты опять оборачиваются погромами. Справиться с ними полиция не может. В Нью-Йорке жертвами обнаглевших мародеров становятся сами полицейские — семь пострадавших офицеров только за минувшие сутки. 

Физическое присутствие стражей порядка на месте грабителей не останавливает. Они орудуют до последнего, а потом бегают от полиции наперегонки, по большей части подростки или молодежь. Понятно, на чьей тут стороне преимущество в скорости. Задержано 250 человек, но это капля в море. Погромщиков больше в разы, а может и на порядок. Жители организуются в отряды самообороны.

Все чаще в качестве оружия используют автомобили. Например, в Буффало полиция и военные с собаками разгоняли толпу, пустив в ход дубинки. Они встали в цепь — на полном ходу ее протаранил внедорожник. От снаряда на колесах увернулись все, кроме двух блюстителей закона. Оба в тяжелом состоянии.

В крупнейшем городе штата Иллинойс развели мосты, чтобы отсечь мародеров от центра.

Протест в Чикаго совсем не мирный. Толпа бросает в полицию петарды. Уже берутся и за огнестрельное оружие.

В Лас-Вегасе пролилась первая кровь. Неизвестные расстреляли полицейского и агента службы федеральных маршалов. Оба убиты. Стреляли в полицию и в штате Миссури. В Сент-Луисе ранения получили четверо офицеров. Пишут, что травмы не угрожают жизни. Троим попали по ногам. Еще одному в руку.

Прилетает и в другую сторону. К счастью, полиция пока применяет лишь резиновые пули, но и они могут покалечить. Мародеры при этом чувствуют себя вольготно — их не догнать. Зато в наручники заковали чернокожих владельцев магазина, которые вышли защищать свое имущество.

Стойко стояли и защитники ресторана "Пушкин" в калифорнийском Сан-Диего. Владелец Айк Газарян бросил клич по друзьям, те подтянулись с пистолетами и ружьями. В соцсетях теперь не без восторга пишут, что "русская мафия" собрала силы.

Стволы в Калифорнии есть у многих. В Сакраменто под прицелом владельца магазина оказался чернокожий грабитель. В Арканзасе народ попроще — мирно встали на колени, а полиция все равно обстреляла дымовыми шашками.

Не церемонятся и с прессой. Все чаще жертвами жестких действий полиции становятся журналисты. В Филадельфии корреспондент просто делал свою работу — снимал, как четверо полицейских задерживали афроамериканца.

Кто-то как фотограф Линда Тирадо в результате этих столкновений чуть не лишилась профессии. Отважной женщине, матери двоих детей, выбило левый глаз. Линда собирается продолжать. В видоискатель она смотрит правым глазом. Все происходило во время протестов в Миннеаполисе. Искры от пожаров там разнеслись по всей Америке.

Одни оттирают граффити, другие убирают. Роберт Ньюбарс, конечно, добровольно и бесплатно пригнал два своих погрузчика. Теперь он вместе со всей Америкой размышляет над тем, кто все это устроил. Кто бы ни был этим невидимым пока режиссером, он основательно подошел к постановке. Реквизит завезли заранее. Удивлены даже сами участники погромов. В Нью-Йорке и Далласе, Канзасе и Северной Каролине они натыкались на аккуратно сложенные кирпичи или тротуарную плитку.

Похоже, организаторы просто ждали, когда подобное случится. В Миннеаполисе или нет — не важно. Полицейская жестокость по отношению к чернокожим для Америки — дело привычное. Правоохранительная система почти всегда встает на сторону патрульных, но в деле Джорджа Флойда так уже не получится. Теперь подтверждено официально — Флойд умер от остановки сердца и дыхания. Его и в самом деле задушили. Уже назначена дата похорон. Простятся с Джорджем Флойдом в его родном Хьюстоне 9 июня. Церемонию оплатит известный боксер Флойд Мейвезер. Он лично общался с семьей убитого, они приняли предложенную помощь.

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