Отпевание владыки Варнавы пройдет 3 июня

Отпевание владыки Варнавы состоится 3 июня. Чин совершит митрополит Марийский и Йошкар-Олинский Иоанн. Божественная литургия пройдет в Покровско-Татианинском соборе Чебоксар. Об этом сообщает ГТРК "Чувашия" со ссылкой на Чувашскую епархию.

Напомним, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался 1 июня. Он будет похоронен за алтарем храма Сергия Радонежского.

"Такой была последняя воля новопреставленного митрополита. Всю жизнь он почитал преподобного Сергия Радонежского и был пострижен в Троице-Сергиевой Лавре", — рассказали представители канцелярии.

Владыка Варнава скончался в возрасте 89 лет от двухсторонней пневмонии. Он являлся одним из самых уважаемых и старейших архиереев РПЦ. Гроб с главой Чувашской митрополии установлен сегодня в Покровско-Татианинском соборе. С ним прощаются прихожане и предствители духовенства.