Дмитрий Киселев: в сотрудника Sputnik стреляли на поражение

Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев прокомментировал обстрел продюсера Sputnik Николь Руссел при освещении протестов у Белого дома. Журналист призвал расследовать каждый подобный случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям СМИ.

Киселев обратил внимание на то, что для американского полицейского даже не действует правило "лежачего не бьют". Телеведущий считает, что сотрудник правоохранительных органов останется безнаказанным и в следующий раз снова выстрелит в журналиста.

"Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить", — отметил Дмитрий Киселев на своей странице в Telegram.

По мнению журналиста, такое недопустимое поведение в США является целенаправленным запугиванием журналистов. При этом ужасает то, что случившееся — не случайность, поскольку Николь второй журналист МИА "Россия сегодня", пострадавшая от нападения полиции в уличной войне в Штатах. Ранее корреспонденту Михаилу Тургиеву сотрудник правоохранительных органов брызнул перцовым газом в лицо.

Дмитрий Киселев призвал к журналистской солидарности всех коллег, а также к расследованию каждого такого случая.

Николь Руссел получила несколько резиновых пуль. Полицейских не остановило даже то, что она представляет СМИ, а на ее груди была пресс-карта. Журналистку повалили на землю, ей помог один из протестующих.