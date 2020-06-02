Составлен рейтинг самых мощных среднебюджетных смартфонов

Создатели приложения AnTuTu, служащего для оценки быстродействия мобильных устройств, составили список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май. Его возглавила Oppo Reno3 5G - единственная в рейтинге модель с процессором Dimensity 1000L, набравшая более 400 тысяч очков.

5G-версия Reno3, снабженная чипом MediaTek, получила средний балл 403 607. "Серебро" взял Honor 30 с собственным процессором Huawei Kirin 985 (387 583), а на третьем месте финишировал Huawei Nova 7, тоже с Kirin 985 (385 323).

Четвертая, пятая и шестая строчки также остались за аппаратами Huawei: Honor 30S, Honor X10 и Huawei Nova 7 SE соответственно. На 7-м месте расположилась разновидность Oppo Reno3 Pro 5G, только с процессором Snapdragon 765G. Конец списка заняли два устройства Vivo с чипами Exynos 980 от Samsung: S6 5G и X30 5G. Замкнул десятку Redmi K30 5G с чипом Snapdragon 765G, занявший месяц назад четвертое место.

Обзор Oppo Reno3 (версия без 5G) выходил на Вестях.Ru. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Список флагманских смартфонов по части процессоров оказался менее разнообразен. У всех моделей из топ-10 задействована Snapdragon 865, самая совершенная на сегодня мобильная платформа Qualcomm.

Первой в этом месяце снова стала модель Oppo - Find X2 Pro (604 123 балла). Лидер апрельского рейтинга, Oppo Find X2, переехал на вторую строчку (600 884). Третье место отошло к Xiaomi Mi 10 Pro, набравшему 600 264 очка. Полностью список самых высокопроизводительных флагманов выглядит так: