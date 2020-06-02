У футбольных "Химок" будет новый владелец

В ближайшее время сменится владелец футбольного клуба "Химки". Ожидается, что контрольный пакет акций перейдет к бизнесмену Сергею Ломакину.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил, что "Химки" могут сменить собственника. Ведутся переговоры с бизнесменом Сергеем Ломакиным. Ясность должна наступить на следующей неделе.

В настоящее время "Химки" являются государственным клубом. Из-за сокращения финансирования подмосковному клубу пришлось отказаться от повышения в классе. Существовала угроза потери "Химками" места в ФНЛ.