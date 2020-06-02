МИД РФ: журналисты не должны быть объектами произвола полиции

РФ требует от властей США незамедлительно принять меры по недопущению полицейского произвола по отношению к журналистам.

Об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России.

На Смоленской площади констатировали, что ситуация с правами журналистов в США ухудшается с каждым днем, приведя в пример вопиющий случай с продюсером информационного агентства "Sputnik" Николь Руссел, которая несмотря на демонстрацию своей пресс-карты, была 1 июня 2020 года обстреляна в Вашингтоне у Белого дома полицией резиновыми пулями и избита.

МИД РФ назвал это недружественным шагом со стороны властей США, вопиющим нарушением ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности.

С прошлой недели Америка охвачена масштабной волной беспорядков, которые начались после того, как в Миннеаполисе (штат Миннесота), полицейские при задержании удушили задержанного ими афроамериканца Джорджа Флойда. В итоге, в ряде штатов и городов США введен комендантский час и части национальной гвардии.