На мировую экономику надвигается "зеленый лебедь"

С 1980 года США потеряли более $1,775 триллиона из-за 265 экстремальных погодных явлений, связанных с климатом, с 2015 по 2019 годы они понесли экономические потери объемом $500 миллиардов. Сейчас на фоне пандемии COVID-19 финансовые рынки и регуляторы должны выступить с согласованной реакцией на экономические проблемы из-за изменения климата.

С таким призывом в докладе, опубликованном в понедельник, выступила некоммерческая правозащитная организация "Церера" при поддержке сенатора-демократа Шелдона Уайтхауса.

В докладе рассматривается широкомасштабное и комплексное влияние климатического кризиса на финансовые рынки США, устанавливается то, как эти последствия попадают в сферу компетенции 7 различных федеральных органов финансового регулирования, государственных регулирующих органов. Также исследуется, какие модели действий уже применяются регулирующими органами по всему миру, и рекомендуется 50 конкретных действий, которые могут и должны предпринять регулирующие органы США.

В докладе подчеркивается, что из-за неконтролируемого антропогенного изменения климата, которое может стоить от 5% до 20% от ВВП, финансовые регуляторы США значительно отстают от коллег в Китае, Европе, Великобритании, Южной Америке и Канаде в том, что касается реагирования на изменение климата, несущего системный риск, и в том, что касается принятия мер защиты своих рынков.

"Группа крупных инвесторов, центробанков, рейтинговых агентств, страховщиков и ведущих экономистов предупреждает о серьезном экономическом сбое на фоне изменения климата. Это то, что Банк международных расчетов назвал рисками "зеленого лебедя". Ради сохранения безопасности американские финансовые регуляторы должны хорошо подготовиться", — сказал сенатор Уайтхаус.

"Благоразумие — основной принцип консерваторов. И практика здравого смысла, которую "Церера" рекомендует для финансовых рынков США..., воплощает этот принцип. Негативные последствия изменения климата уже влияют на ключевые сектора нашей экономики: сельское хозяйство, недвижимость. Климатические воздействия усугубляются, поэтому важно, чтобы рыночные риски по возможности планировались и снижались", — сказал Дэвид Дженкинс, президент Conservatives for Responsible Stewardship.

Другая группа, American Conservation Coalition, в которой состоят в основном молодые консерваторы, обеспокоенные изменением климата, присоединилась к более широким усилиям страны по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Демократы и в палате представителей, и в сенате разработали законопроекты о климате, CLEAN Future Act и Clean Economy Act.

Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл ясно дал понять, что принятые до этого времени законопроекты по климату не увидят свет в сенате при его руководстве. Администрация Трампа, ссылаясь на обременительные нормативные акты, отменила давние правила EPA и правила эффективности использования топлива. И в ряде случаев она уже столкнулась с судебными исками за эти действия.

Сторонники этого последнего отчета подчеркивают рыночную регулятивную модернизацию. Рекомендованные действия в отчете адресованы ФРС, SEC, OCC, FDIC, FSOC, CFTC, FHFA, федеральным и государственным страховым регуляторам.

В отчете "Цереры" есть и настоятельный призыв к ФРС рассмотреть последствия усилий по внедрению ликвидности в экономику. Капитал может быть направлен в рискованные, высокоуглеродистые секторы, которые усилят последствия изменения климата, отмечается в отчете. Также в нем говорится, что программа кредитования ФРС облегчает нефтяным компаниям возможность получения кредитов.

В докладе подчеркивается, что такую поддержку стоит подкрепить условиями, позволяющими улучшить управление климатическими рисками. В докладе также упоминаются действия, предпринимаемые в других частях мира, например в Канаде. Там правительство связывает доступ к пакетам финансовых стимулов с климатическими рисками.

До отчета, опубликованного в понедельник, в мае был выпущен отчет, в котором руководители и представители 330 компаний, включая Microsoft, Nike, Salesforce, Visa, призывали федеральных законодателей восстановить экономику, пострадавшую от COVID-19, за счет внедрения устойчивых климатических решений.

Совокупный доход этих предприятий превышает $1 триллион, общая рыночная оценка составляет $11,5 триллиона. В них работают более 3 миллионов человек.