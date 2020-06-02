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Ситуация на Украине 1 час назад

2 июня 202022:38

НАБУ начнет расследование в отношении родственника одного из чиновников офиса президента

Charles Platiau/Pool via AP

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро страны открыть дело в отношении родственника одного из высокопоставленных чиновников офиса президента государства. Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

Отмечается, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил жалобу представителя народного депутата IX созыва. Также суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать досудебное расследование по фактам преступления.

Фамилия чиновника не разглашается. Речь идет о ранее обнародованных видеозаписях, на которых родственник чиновника офиса президента Украины отбирал кандидатов на различные должности в органы госвласти.

В Высшем антикоррупционном суде отметили, что судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, обязывая лишь внести соответствующую информацию в реестр и начать досудебное расследование.

Как сообщает ТАСС, речь может идти о брате главы офиса президента Украины Денисе Ермаке. Якобы он за вознаграждение предлагал устроить неназванных лиц на определенные должности. Сам Андрей Ермак впоследствии признал, что на опубликованных видео действительно его родственник, но факт вымогательства опроверг.

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