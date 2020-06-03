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Беспорядки в США 2 часа назад

3 июня 202000:37 Антон Подковенко

Платить и каяться! Афроамериканцы ставят на колени белых жителей страны

Платить и каяться! Афроамериканцы ставят на колени белых жителей страны

"В истории страны были порядка двухсот лет рабства, но никаких компенсаций так и не последовало". Слова Роберта Джонсона — одного из самых состоятельных афроамериканцев, который предложил весьма оригинальный способ свести на нет массовые беспорядки, связанные с убийством Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

И, более того, якобы раз и навсегда решить застарелые расовые проблемы. Говорит, власти США должны официально покаяться перед темнокожими за былое. И не на словах, а реальными делами. Выплатив всем без исключения гражданам-неграм вышеупомянутые компенсации из государственного бюджета.

По словам Джонсона, он даже подсчитал приблизительную сумму. 14 триллионов долларов. Дескать, именно столько стоят страдания, причинённые предкам нынешнего цветного населения "богатыми белыми людьми". И, соответственно, во столько же обойдётся ликвидация социально-экономического разрыва между американскими белыми и чёрными здесь и сейчас.

Идея, безусловно, смелая. Вот только понравилась она далеко не всем. Кому-то показалась примером так называемого "обратного расизма". Причём примером не единственным.

У этого пранка в США всё больше просмотров. Смуглый парень ставит на колени белых. Просто представляясь активистом международного движения за права темнокожих.

"Извините! Я работаю на BlackLivesMatter. Извините, что напугал вас. Мой начальник сказал мне прийти сюда и поставить вас на колени, потому что вы белая. Если они увидят, что белый человек стоит на коленях, это будет означать солидарность. Можете извиниться за ваши "белые" привилегии?" Девушка стоит на коленях и кивает.

Затянувшаяся уличная шутка, которая шуткой не выглядит. Почти два часа, с трансляцией в сеть.

"Безусловно, здесь страх! Раньше это был расизм против черных, сейчас это расизм против белых. Я уже получаю очень много звонков от моих друзей в Америке — самых разных национальностей — армяне, русские, евреи, они все вооружаются, они защищают свои дома, своих дочерей несовершеннолетних, своих жён", — рассказывает Рафаэль Ордуханян, политолог-американист.

Сан-Хосе, Калифорния. Мэр Сэм Ликкардо стоит перед темнокожей толпой, скандирующей "на колени!"

В Хьюстоне белые активисты каялись перед афроамериканцами. А вот эта девушка просить прощения точно не собирается: манифестанты убили её сестру. "Моя сестра ушла из жизни, потому что один из вас, кто принимал участие в протестах, застрелил её! Один из вас, а не полиция". В комментариях пишут: СМИ не расскажут про это. Ведь убита — белая.

"На протяжении последних 40-50 лет афроамериканцам шли на уступки. Они могут позволить себе крушить магазины, они могут позволить себе убить белого человека, прекрасно понимая, что им за это может ничего и не быть", — поясняет Фархад Ибрагимов, Научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления, эксперт клуба "Валдай".

Миллиардер Роберт Джонсон, основатель "Чёрного развлекательного телевидения", считает: белые — в большом долгу.

"Я убежден в том, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, можно решить, но это решение должно быть по-настоящему большим, нельзя мелочиться. Необходимо устранить неравенство, смыть с себя пятно рабства. Необходимо уравнять возможности. И поэтому я предлагаю выплату репараций потомкам рабов — в размере 14 триллионов долларов", — не стесняется своего аппетита Роберт Джонсон, основатель телеканалa Black Entertainment Television.

"Пока что это только, конечно же, пиар, если бы кто-то из конгрессменов начинал в это играть — это уже было бы серьёзно, это был бы законопроект, какие-то действия. Пока это только — воздух", — считает Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.

А вот тут всё вполне серьёзно. Парень и девушка целуют ботинки "анти-белым антисемитам". Снятый год назад ролик снова выложили в твиттер — и сразу больше миллиона просмотров.

Экстремисты из группировки "Чёрные иудеи" в 2019-м году напали на кошерный супермаркет в Джерси-сити. Погибли четыре человека, в том числе полицейский.

Так что расизм, шовинизм в Штатах и до гибели Флойда цвели буйным цветом. И если в стране люди так легко ставят друг друга на колени — как-то это не очень похоже на демократию.

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