3 июня 202001:14 Варвара Невская

Приключение с грибами. Известный журналист едва не заразился коронавирусом

Приключение с грибами. Известный журналист едва не заразился коронавирусом

"Назначили довольно агрессивную терапию, подходящую моменту: противовирусное, два вида антибиотиков, противомалярийное, кроверазжижающее". Цитата из поста в Фейсбуке Андрея Колесникова. Специального корреспондента газеты "КоммерсантЪ", который решил поделиться с подписчиками странной историей.

Мол, какое-то время назад — вдруг почувствовал себя очень плохо: слёг с высокой температурой и прочими типично коронавирусными симптомами. В связи с чем был немедленно госпитализирован, ну а в больнице получил соответствующий диагноз. COVID-19 с двухсторонней пневмонией.

Врачи, само собой, прописали лечение сильнодействующими препаратами. Однако продлилось оно недолго. Поскольку, как утверждает Колесников, чуть позже у него взяли анализы другие медики.

И они же сообщили: коронавируса, несмотря на все его признаки, у журналиста на самом деле нет. Поэтому пришлось выписываться, между прочим, пролежав двое суток в отделении с реально инфицированными пациентами. Такой вот медицинский детектив. А в чём разгадка, и каковы последствия?

Особым характером и даже набором навыков их сам когда-то и наделил Андрей Колесников. Прочитав материал двадцатилетней давности читатель мог понять, грибы — хитры, коварны и часто вводят в заблуждение. Лишь на 50% процентов растения, что же в тех оставшихся пятидесяти, остается, с неизменной тревогой, лишь предполагать. Подарок друзей, грибное ассорти, уже опробованное, испытанное на себе, затерялось в доме, чтобы затем найтись и нанести свой ответный удар.

"И я, собственно говоря, не сомневался в этом подарке, у меня зародились, конечно, некоторые сомнения, когда я увидел, что из-за долгого не употребления появилась там плесень, честно говоря, сантиметра 4 точно наросло! Ну, я аккуратно убрал все такой большой столовой ложечкой, почистил всё, и той же ложечкой я это все спокойно и съел", — вспоминает Андрей Колесников, специальный корреспондент газеты "КоммерсантЪ".

Делиться находкой с любимой невестой спецкор "Коммерсанта" все же не стал, ведь подозрения были. Но уже на следующее утро, они оба оказались в ковид-стационаре.

"Некоторые инфекционные заболевания они напоминают и течение вот как раз этой самой гастроэнтерии. Существует определенный набор симптомов, по которому в частности врач-токсиколог может сделать вывод об отравлении теми или иными грибами. И отравление грибами тоже зачастую начинается именно с этой симптоматики", — поясняет Алексей Лодягин, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

И даже КТ не заметило подвох, матовые стекла, поражения легких до 25%. Злую шутку с Колесниковым сыграли не только грибы, но и сломанные в прошлом ребра.

"Смазать общую картину, конечно, могут сломанные ребра, тем более, что оно было не одно, сломанное это ребро. Эта картина может быть связанна даже тем, что вот попросили на КТ, всех просят, вдохнуть и не дышать, а ты недостаточно сильно вдохнул", — вспоминает Андрей Колесников, специальный корреспондент газеты "КоммерсантЪ".

Не подтвердив ни пневмонию, ни коронавирус, а лишь острый гастроэнтерит, спустя двое суток его выписали домой. А дома снова они. Всё в той же банке, такие же аппетитные и манящие. Он признается, две недели, мучился, страдал, но к грибам больше не притронулся. Ведь плесень — тоже грибы, а значит ожидать от нее можно чего угодно.

"Все плесени выделяют в жидкость микротоксины, и эти микротоксины накапливаются из года в год, могут вызвать серьезнейшие заболевания, в том числе и рак печени, поэтому любые плесневелые продукты лучше выбрасывать", — рекомендует Михаил Вишневский, миколог, кандидат биологических наук.

Этот урок журналист выучил, но прекращать отношения с грибами, не намерен, у них налаженный диалог и давняя любовь, возможно именно поэтому всё и обошлось. Но эта хроника совсем не про грибы. Двое суток в профильной ковид-больнице, логове инфекции, конечно, могли бы обернуться диагнозом страшнее гастрита. Не мистика, но чудо.

"Самое главное, что мы не попали с таким диагнозом на больничную койку, а что мы целыми и невредимыми выбрались, и что две недели не подтвердили вот этот вот диагноз. То есть нам действительно очень сильно повезло", — радуется Андрей Колесников, специальный корреспондент газеты "КоммерсантЪ".

История о невероятном везении, но много других похожих, пишутся в тонах мрачных, не сказать трагичных. Коронавирус не дремлет, как и грибы, а потому, по возможности, не стоит относиться легкомысленно ни к первому, ни ко вторым.

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