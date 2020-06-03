3 июня 202003:23 Евгений Нипот

Ставропольский депутат неудачно пошутил в соцсетях на тему коронавируса

Ставропольский депутат неудачно пошутил в соцсетях на тему коронавируса

"По натуре я такой, ну что сделаешь" — депутат Госдумы от Ставропольского края — об особенностях ведения его личной страницы в соцсети. На которой Михаил Кузьмин публикует ролики, вызывающие если не возмущение, то, по крайней мере, недоумение.

Ну, а последнее видео и вовсе спровоцировало такой шквал негатива, что свой блог народный избранник решил основательно подчистить. Однако, естественно, у журналистов сохранился исходник кадров, которые теперь обсуждают на федеральном уровне.

Главный герой ролика, собственно, сам депутат. К привычному образу добавился огромный накладной живот. Который — по задумке автора — должен символизировать беременность коронавирусом. Именно так — по версии Кузьмина — в него и проник COVID-19. За несколько дней до этой постановки он сообщал о положительном тесте на инфекцию.

В общем, понятно, что хотел пошутить. Вот только подписчики восприняли неоднозначно. Дескать, не время для юмора, когда в крае продолжают фиксировать новые случаи коронавируса.

В московской квартире, вдали от родного края, совсем один на карантине. Депутат Михаил Кузьмин, видимо не привыкший к ограничениям передвижений – решил отправиться туда, куда с подозрением на коронавирус пускают. В интернет. На плодородной почве Инстаграма посеял пару вайнов – коротких видео.

"Похоже, в меня серьезно вирус проник. И он развивается. Постарайтесь не допускать проникновения вируса в свой организм", — написал Кузьмин.

Эта самая запись с накладным животом оказалась настоящим сорняком. Наплодила десятки негативных комментариев, расползлась сначала по ставропольским, а затем – и по федеральным СМИ. Живот пользователи восприняли, как намек на беременность. Слова про вирус – ситуацию усугубили.

"В данном случае пытался пошутить на тему вируса, а это тяжелый случай для многих людей. Тут поступил необдуманно, было выложено еще на фоне дня защиты детей", — считает Станислав Антонов, руководитель, SMM-специалист.

Сам автор ролика заявляет, что таким вот образом пытался ободрить своих родных и друзей. Когда тест дал положительный результат, близкие заволновались. Вот он и начал их веселить, как умеет.

"Как таковой интеллектуально шутки нет, остроумности нет, игровая шалость, которую он отыграл, прогуливаясь по квартире. Не думал, что такую реакцию вызовет. Поржал, снял стресс", — считает Сергей Писаренко, комедийный актер, телеведущий.

Но, получил в итоге одну сплошную нервотрепку. Пришлось даже заявление делать, мол, про беременность – не шутил. Его просто не так поняли.

"На самом деле настроение великолепное, но у меня живот растет, и я толстею. Но интерпретация была такова. Если это раздражает, то я все это удаляю – обнулил весь свой материал", — отреагировал депутат.

Оставил лишь два видео. Не пощадил своих спортивных записей. Где отжимался и приседал. А мог, как говорят фитнес-тренеры, довольно востребованную нишу занять. Распрощался и со своими кулинарными изысканиями. Отказавшись от перспективы стать фуд-блогером.

Но теперь из-за его шутки с накладным животом – читатели смогут узнать о буднях депутата лишь из прессы. Теперь чтение книг, просмотр фильмов и занятия спортом – история не депутатского Инстаграма.

Но ведь есть иные соцсети. Возможно, другой аудитории подобные шутки и видео понравятся больше.

Кузьмин рассказал, что дома смотрит фильмы, читает книги и "восстанавливает" свои кулинарные способности

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