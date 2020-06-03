В июне рублю будет вполне комфортно

Июнь уже начался, и, по оценкам Информационно-аналитического центра (ИАЦ) "Альпари", рубль встретил лето вполне уверенно и оптимистично даже на фоне существующих рисков. Тема с коронавирусом давно учтена валютной секцией, отыграна не один раз и стала настолько привычной, что инвесторы почти не обращают на нее внимания. Остроты она при этом не потеряла, но стала просто частью жизни.

У рубля сейчас достаточно собственных поводов для оптимизма. Какие-то из них выглядят чересчур надуманными, какие-то — вполне жизнеспособными, но в комплексе это позволяет российской валюте двигаться в сторону укрепления.

В июне в России будет сразу несколько событий, которые точно отразятся на курсе рубля. Во-первых, это заседание ЦБ РФ 19 июня. Согласно сигналам, которые уже подавал рынкам регулятор, ключевая ставка будет понижена. Основная интрига состоит в величине этого сокращения: на 50 или 100 базисных пунктов. Смягчение денежно-кредитной политики обеспечено низкой официальной инфляцией, и рубль в ответ на сокращение ставки может даже укрепиться за счет оптимизма, что ЦБ не сидит сложа руки и поддерживает экономику изнутри.

Во-вторых, в третьей декаде месяца пройдет Парад Победы, а 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию страны. Первое мероприятие патриотическое и может поддерживать рубль в фоновом режиме. Второе — стратегическое, вокруг него может быть споров больше, чем раньше, и если они будут носить агрессивный характер, рубль вряд ли останется в стороне. Любое осложнения политического фона — это негатив для национальной валюты, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова

Здесь же стоит напомнить о переносе встречи ОПЕК+ с 9-10 июня на 5 июня. Позиция российской делегации может быть привычно неприятной для других участников переговоров, поскольку есть основания предполагать, что РФ выскажется против продления соглашения по снижению сырьевой добычи. Это может вызвать резкое падение цены на нефть и потянет за собой и рубль. В общем-то, нефтяные котировки стоят высоко, коррекция давно назрела, и здесь достаточно будет только искры.

В июне Россия начнет плавно выходить из режима самоизоляции. Это не вызовет резкого стресса ни в экономике, ни в финансах, однако от июньской макроэкономической статистики все еще сложно ожидать стабильности, так как и здесь, и в розничных продажах, и в промпроизводстве сохранится давление из-за низкой потребительской активности.

Для доллара США на июнь актуален коридор движения в пределах 68-71 рубль, для евровалюты — диапазон 75-80 рублей.