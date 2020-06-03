В России подскочили продажи ноутбуков

Спрос на ноутбуки в России продолжает расти. Как сообщает Российская газета со ссылкой на группу “М.Видео-Эльдорадо”, только в апреле продажи составили около 10 миллиардов рублей.

Показатель ниже мартовского, тем не менее он на 68% превысил результаты прошлого года. А за четыре месяца этого года россияне купили около миллиона ноутбуков на 42 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем годом ранее, если говорить о количестве, и на 40 с лишним процентов больше в денежном выражении. Средний чек при этом с прошлого года сильно не изменился и составил примерно 40 тысяч рублей.

Сеть “Связной” приводит несколько другие цифры: по ее данным в апреле было продано примерно 250 тысяч устройств на 10 миллиардов рублей, что на 80% превысило результаты прошлого года.

Самыми популярными стали продукты компаний Asus, Acer, Lenovo, HP и Huawei. Яндекс-Маркет к этому списку добавил также MacBook. Эксперты объясняют взрывной рост переходом многих россиян на удаленный режим работы. При этом отмечают, что падение будет столь же резким, как и взлет: после выхода в привычный оффлайн-формат последующие продажи, скорее всего, сократятся.

“Рынок сократится. Ноутбуки — это счастливое исключение из правил, необходимость. Многие пользовались компьютерами на работе, а теперь вынуждены пользоваться ими дома. Людям было необходимо заменить старые компьютеры на новые”, – цитирует издание аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.