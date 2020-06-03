Биржевое ралли: назад к докризисным максимумам

Российские фондовые индексы штурмуют новые максимумы с начала кризиса. Индекс РТС вплотную подобрался к отметке в 1300 пунктов, индекс Мосбиржи остановился в шаге от отметки в 2800 пунктов. Последний раз эти уровни были зафиксированы в начале марта.

Рост проходит на позитивном внешнем фоне, на мировых биржах царит оптимизм. К тому же, многие инвесторы спешат поучаствовать в дивидендных выплатах — многие компании скоро закроют реестры акционеров.

Ну и, конечно, важнейшим драйвером рост цен на российские активы являются цены на нефть. В преддверии встречи ОПЕК+ цена за баррель смеси Brent протестировала отметку в 40 долларов за баррель. Ралли не прекращается даже после рекордного 70-процентного роста в мае. Трейдеры ставят на то, что участники сделки договорятся о продлении сделки в ее нынешнем виде — то есть сокращении добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки. И хотя Россия по информации различных источников изначально была против, сейчас компромисс вроде бы найден.

Ну а накануне вышли данные по запасам от Американского института нефти, показавшие неожиданное снижение. Некоторые эксперты, впрочем, предупреждают. Столь быстрый рост нефтяных котировок может иметь негативный побочный эффект. Сланцевый сектор США может воспользоваться моментом и начать наращивать добычу.

Тем временем российский Минфин, пользуясь моментом, постарается разместить как можно больше облигаций федерального займа. На сегодняшних аукционах инвесторам предложат сразу три выпуска бумаг с фиксированным купоном — с погашением через 5, 7 и 15 лет.

Спрос на российский госдолг сейчас высокий. В мае ведомство досрочно выполнило квартальный план по привлечениям. К тому же, совсем скоро состоится заседание Банка России, и комментарии регулятора могут стать еще одним драйвером роста облигаций. Также в планах у ЦБ запустить операции годового репо, и эти деньги, скорее всего, также пойдут на долговой рынок.