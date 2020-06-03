В дагестанском Каспийске спасают жизни новорожденных

Дети появляются на свет у матерей, которых привезли в роддом с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Многие младенцы — недоношенные, им требуется особый уход и изоляция от матерей.

Мадины, Магомеды, Патимат и Гусейн — почти 70 младенцев появились на свет в родильном отделении больницы города Каспийска, перепрофилированном под ковид-госпиталь, для беременных женщин. Рожениц привозят сюда со всего Дагестана с высокой температурой и двухсторонней пневмонией.

Гусейн Муртазалиевич Тагиров работает в Махачкале. В Каспийский госпиталь приехал помогать коллегам, которые второй месяц не выходят из реанимации. Тут, в кювезах, лежат младенцы, чей вес при рождении был меньше килограмма. Их мамы проходят лечение от коронавирусной пневмонии. Контакт с новорождёнными строго ограничен.

Малыши на искусственном вскармливании — это вынужденная мера. Матери принимают противовирусные препараты и антибиотики, а они не входят в рацион здоровых младенцев. Но это не мешает им набирать вес.

Медики буквально выхаживают детей, преждевременно появившихся. Многим требуется кислород, его дают дозированно, через специальные аппараты, стараются не злоупотреблять, заставляют легкие младенца работать.

Зулейха Гаджиева надевает кислородную маску новорождённому. Врач первый день в Дагестане. Она только вчера прилетела из Москвы, где работает в больнице Кулакова гинекологом. У Зулейхи отпуск, но она стала волонтёром.

Зулеха Ашураловна отмечает, что дагестанские медик работают в экстремальных условиях, в регионе установилась жаркая погода, в палатах и операционных душно, средства индивидуальной защиты доводят медсестер до обмороков. Но об этом быстро забываешь, пеленая ребенка для выписки.

У малыша в конверте тест показал отрицательный результат на вирус. Его мама тоже здорова и сегодня они впервые за две недели встретятся, чтобы уехать домой в далекое горное село.