"Погода 24": Европейскую Россию заливают дожди

Осадки в Европейской России вновь усиливаются. Где сегодня будет лить как из ведра, утонет ли в этот раз столичный регион? И когда природа компенсирует потопы летним теплом?

Во вторник ливни обрушились на Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Белгородскую области. В некоторых районах дождь шел буквально стеной, смывая огороды. В то же время, в столичном регионе участки оказались в воде по вине вышедших из берегов рек. Так, недалеко от Рублевки по грядкам плавали рыбы, а в пострадавшем от дождей Нахабине кошке Марфуше приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы не утонуть.

Пять дней подряд метеостанции на Русской равнине фиксируют аномально сильные дожди. Во вторник экстремальные осадки обрушились на подмосковный Воскресенск Там выпало 38 миллиметров — более половины месячного объема влаги. Такие потопы в июне случаются в среднем раз в 5-6 лет.

Сегодня тропические ливни даже усилятся. В эпицентре стихии окажутся Черноземье и центральные области. Здесь всего за сутки выльется свыше 20-30 миллиметров влаги. При этом львиную ее долю Черноземье получит в очень короткий промежуток времени. Например, на Воронеж с шести часов вечера до полуночи обрушится до 28 миллиметров дождя – более 40 процентов от месячной нормы. Затем ливни станут ослабевать.

В столице пик ненастья придется на самый конец дня. Большую часть времени дожди будут несильными, но к полуночи на Москву выльется сразу 20 миллиметров влаги за 6 часов.

Именно сегодняшние ливни станут моментом коренного перелома в погоде — уже завтра воздушные потоки станут разворачиваться на южное направление и на Русскую равнину начнет поступать тепло из Причерноморья. С каждым днем потепление будет усиливаться, и к выходным оно охватит даже побережье Белого моря.

В Москве сегодня еще облачно и дождливо, а дневная температура почти на 6 градусов ниже нормы, но с четверга ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер, а показания термометров превысят многолетние значения: 23-26 градусов выше нуля после полудня.